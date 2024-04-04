У ніч проти 4 квітня російська армія намагалася атакувати територію України 20 безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Сили протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БПЛА.
Зазначається, що ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області в Росії.
Відомо, що в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, ще 12 поранено.
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У ніч проти 4 квітня російська армія намагалася атакувати територію України 20 безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Сили протиповітряної оборони України знищили 11 ударних БПЛА.
Зазначається, що ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області в Росії.
Відомо, що в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, ще 12 поранено.