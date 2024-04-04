Обстріл Харкова 4 квітня. Фото: ДСНС

В ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, понад 10 отримали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що серед загиблих троє рятувальників.

Надзвичайники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС.

Обстріл Харкова 4 квітня. Фото: ДСНС Обстріл Харкова 4 квітня. Фото: ДСНС

Також загинула місцева мешканка. На місцях прильотів виникли пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, протягом доби росіяни обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Коблівську.