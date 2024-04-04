Обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Росіяни обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Коблівську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що 3 квітня, приблизно о 17:30 зафіксовано влучання БпЛА типу «Ланцет» за межами населеного пункту Коблівської громади.

Також 3 квітня, о 17:31 та 18:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Протягом дня, 3 квітня, о 12:22, 13:40, 16:34, 21:48, 22:29 ворог здійснював артилерійські обстріли по Куцурубській громаді та її відкритій місцевості.

Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 2 квітня, російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади