Миколаївці на благодійній акції з прилаштування тварин. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 26 травня.

Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.

Організовує виставку комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Захід заплановано на неділю, 26 травня. Початок о 12:00.

«Приходьте у Каштановий сквер та обирайте чотирилапого друга», — закликають містян у міськраді.

Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Нагадаємо, що у Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».