Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 26 травня.
Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.
Організовує виставку комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Захід заплановано на неділю, 26 травня. Початок о 12:00.
«Приходьте у Каштановий сквер та обирайте чотирилапого друга», — закликають містян у міськраді.
Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.
Нагадаємо, що у Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».
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Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 26 травня.
Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.
Організовує виставку комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Захід заплановано на неділю, 26 травня. Початок о 12:00.
«Приходьте у Каштановий сквер та обирайте чотирилапого друга», — закликають містян у міськраді.
Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.
Нагадаємо, що у Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».