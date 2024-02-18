У Миколаєві відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Основна мета організації знайти дбайливу та люблячу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.

Директорка підприємства «Центра захисту тварин» Олександра Купінець. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

За словами директорки підприємства «Центру захисту тварин» Олександри Купінець за результатами виставки прилаштували 13 тварин. Усі чотирилапі вакциновані та проліковані.

— Під час акції було представлено 44 собаки, це і цуценята і дорослі собаки. Перед тим, як віддати собаку в нову родину, собак чипували. Власники чотирилапих отримують хвостатого друга з паспортом та рекомендаціями по догляду, — розповіла директорка КП «Центр захисту тварин» Олександра Купінець.

Всіх інших, як і раніше, буде можливість забрати, звернувшись до організації через соцмережі, говорить директорка Олександра Купінець.

Фоторепортаж

Благодійна акція з прилаштування собак у Миколаєві. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Миколаївці на благодійній акції з прилаштування тварин. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Жителі Миколаєва на благодійній акції. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Волонтерка організації. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Собака на виставці-прилаштування тварин. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Гості на акції-прилаштування. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Собачка, яка знайшла дім. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Волонтери на благодійній акції. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Дівчинка на заході з прилаштування собак. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Собачка, яка знайшла своїх господарів. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася виставка-прилаштування тварин. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Тваринки, які шукають свій дім. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Жителі міста на заході з прилаштування тварин. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.

Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць.