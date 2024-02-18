У Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Основна мета організації знайти дбайливу та люблячу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.
За словами директорки підприємства «Центру захисту тварин» Олександри Купінець за результатами виставки прилаштували 13 тварин. Усі чотирилапі вакциновані та проліковані.
— Під час акції було представлено 44 собаки, це і цуценята і дорослі собаки. Перед тим, як віддати собаку в нову родину, собак чипували. Власники чотирилапих отримують хвостатого друга з паспортом та рекомендаціями по догляду, — розповіла директорка КП «Центр захисту тварин» Олександра Купінець.
Всіх інших, як і раніше, буде можливість забрати, звернувшись до організації через соцмережі, говорить директорка Олександра Купінець.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.
Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Основна мета організації знайти дбайливу та люблячу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста.
За словами директорки підприємства «Центру захисту тварин» Олександри Купінець за результатами виставки прилаштували 13 тварин. Усі чотирилапі вакциновані та проліковані.
— Під час акції було представлено 44 собаки, це і цуценята і дорослі собаки. Перед тим, як віддати собаку в нову родину, собак чипували. Власники чотирилапих отримують хвостатого друга з паспортом та рекомендаціями по догляду, — розповіла директорка КП «Центр захисту тварин» Олександра Купінець.
Всіх інших, як і раніше, буде можливість забрати, звернувшись до організації через соцмережі, говорить директорка Олександра Купінець.
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.
Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць.