Вночі росіяни атакували Київщину: є постраждалі, зруйновані будинки

Вночі 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та область. Унаслідок обстрілу є постраждалі люди та пошкоджені будівлі.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці внаслідок атаки постраждали восьмеро людей. П’ятьох із них госпіталізували.

Пізніше мер столиці зазначив, що в місті вже 19 постраждалих через обстріли. До лікарень госпіталізували 11 людей.

У Голосіївському районі виникла пожежа — попередньо, загорілося приміщення СТО. В Оболонському районі уламки впали на території дачного кооперативу. Також падіння уламків зафіксували на відкритій території в Деснянському районі.

У Дарницькому районі внаслідок влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок частково зруйновані 24-й та технічний поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Дніпровському районі сталася пожежа на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник зазначив, що російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти критичної інфраструктури та житлову забудову.

За його словами, в області є один постраждалий: житель Івано-Франківської області під час атаки перебував за кермом вантажівки та отримав осколкове поранення спини. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

У Вишгороді пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку. У Бориспільському районі зазнали пошкоджень виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа на території будівництва, а в Обухівському — пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Голова ОВА додав, що загроза наразі зберігається.

