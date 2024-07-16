Юрій Палій, архівне фото «НикВести»

Новим виконуючим обовʼязки голови правління АТ «Миколаївгаз» призначили екс-прокурора Миколаєва Юрія Палія.

Про це стало відомо із YouControl, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що з 2003 року він займав керівні посади у прокуратурі Миколаївської області, адміністрації морських портів України, у 2011 був призначений прокурором міста Миколаєва, а вже 2015 року був звільненим. З грудня 2023 по липень 2024 очолював Департамент безпеки Миколаївської філії «Газмережі».

Найвірогіднішою причиною звільнення Палія з посади прокурора Миколаєва є не реагування на розгін учасників миколаївського «Євромайдану» восени 2013 року — Палій вважав, що ніякого розгону не було. Після цього у квітні 2023 року новий прокурор Миколаївської області В'ячеслав Кривов'яз натякав, що незабаром у зв'язку з цим щодо прокурора Миколаєва буде ухвалено «кадрове рішення».

Раніше повідомлялося про те, що в декларації за 2014 року прокурора Миколаєва Юрія Палія різко з'явились квартира, автомобіль «Volkswagen Touareg» 2011 року випуску, гараж та дві земельні ділянки, оформлені на дружину — всього цього раніше в деклараціях Палія за минулі роки не було, тобто він або не декларував усе це майно, або придбав за останній рік за річного доходу.

Що задекларовано у Юрія Палія за 2023 рік?

У власності Юрія Палія задекларовано дві квартири: 66,9 квадратних метри та 125,4 квадратних метри — це спільна часткова власність із дружино, сином та батьком. Крім того, його дружина Хандусенко Олена володіє двома земельними ділянками загальною власністю 1162 метри квадратних (0,2 га). Також його дружина задекларувала готівку у розмірі 3 мільйони 550 тисяч гривень, а Юрій — 1 мільйон 155 тисяч гривень.



Минулого року його дохід від зайняття підприємницькою діяльністю склав 866 тисяч 290 гривень.