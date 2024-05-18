Росармія обстріляла 18 населених пунктів Херсонщини. Фото: Сергій Нужненко, Радіо Свобода

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали 18 населених пунктів Херсонської області.

П’ятеро людей дістали поранення, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин та газопроводи. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Побиті складське приміщення, господарська будівля, комунальна техніка та чотири приватних автомобілі.

Як повідомлялося раніше, 16 травня російська армія здійснила обстріли 15 населених пунктів Херсонської області, двоє людей загинули.