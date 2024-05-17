15 населених пунктів Херсонщини обстріляла армія РФ за добу, фото з відкритих джерел

У четвер, 16 травня, російська армія здійснила обстріли 15 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе і Херсон.

За даними ОВА, пошкоджені чотири багатоповерхівки та сім приватних будинків.

«Зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Також пошкоджені господарча споруда і чотири приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще шестеро були поранені.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.