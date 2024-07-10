Бійці 73-го морського центру ССО знищили 15 човнів російської армії у Херсонській області.
Про це повідомляє прес-служба Сил спецоперацій ЗСУ.
«Під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових», — заявили Сили спецоперацій.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
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Бійці 73-го морського центру ССО знищили 15 човнів російської армії у Херсонській області.
Про це повідомляє прес-служба Сил спецоперацій ЗСУ.
«Під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових», — заявили Сили спецоперацій.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.