Сили спецоперацій знищили 15 човнів росіян на Херсонщині, скриншот з відео

Бійці 73-го морського центру ССО знищили 15 човнів російської армії у Херсонській області.

Про це повідомляє прес-служба Сил спецоперацій ЗСУ.

«Під час ведення розвідки наші воїни виявили 15 російських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони з системою скиду. Жоден із них більше не перевезе російських військових», — заявили Сили спецоперацій.

Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.