Ввечері 3 березня рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі.
Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.
Усього внаслідок російського удару по Одесі загинуло 12 людей, з них 5 — діти.
«4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років», — уточнили в Одеській ОВА.
В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.
В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.
У неділю, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіла ще двох жертв — жінки з немовлям.
Пізніше стало відомо, що під завалами можуть перебувати ще 4 людини.
Після цього рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла ще двох дітей.
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Ввечері 3 березня рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі.
Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.
Усього внаслідок російського удару по Одесі загинуло 12 людей, з них 5 — діти.
«4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років», — уточнили в Одеській ОВА.
В Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів.
Спочатку повідомлялось про двох загиблих, але пізніше з-під завалів дістали тіла ще трьох людей, серед яких був трирічний хлопчик. Згодом кількість жертв станом на 18:00 становив 7 осіб, серед яких двоє дітей. Одній дитині було 3 місяці.
В місті та області оголосили траур за загиблими унаслідок російської атаки у ніч проти 2 березня.
У неділю, 3 березня, під завалами багатоповерхівки в Одесі виявили тіла ще двох жертв — жінки з немовлям.
Пізніше стало відомо, що під завалами можуть перебувати ще 4 людини.
Після цього рятувальникам вдалося дістати з-під завалів тіла ще двох дітей.