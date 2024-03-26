Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Олексія Данілова, про звільнення якого з посади секретаря РНБО стало відомо раніше, переводять на інший напрямок.

Про це він заявив сьогодні, 26 березня, у вечірньому зверненні.

Зазначимо, що на який саме напрямок переведуть Олексія Данілова президент не уточнив.

«Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Також указом №188/2024 Володимир Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, попередньо звільнивши його з посади голови Служби зовнішньої розвідки.