На Миколаївщині жінка отруїлася чадним газом / Фото для ілюстрації

У селі Благодатне Первомайської громади Миколаївщини 16 березня 64-річна жінка отруїлася чадним газом. Її непритомною знайшла дочка, яка приїхала в гості.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Медики госпіталізували постраждалу до лікарні, де вона отримує медичну допомогу. Попередня причина отруєння — порушення правил експлуатації пічного опалення.

«Кугарний газ, який у народі ще називають «лагідний вбивця», дуже небезпечний, адже він не має ні запаху, ні кольору. Отруєння відбувається поступово і в людини дуже мало шансів вчасно виявити перші симптоми. Профілактикою є суворе дотримання правил пожежної безпеки у побуті, періодичне провітрювання приміщення, а також встановлення спеціальних датчиків чадного газу у приміщенні», — зазначили рятувальники.

Нагадємо, 8 лютого у Миколаївській області чоловік 1954 року народження отруївся чадним газом. Він використав для обігріву приміщення буржуйку та порушив правила її експлуатації.