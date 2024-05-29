Під супермаркетом у Миколаєві застрелили чоловіка: підозрюваного арештували. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві взяли під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві чоловіка. У нього також вилучили набої.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, 26 травня, близько 23:30, 57-річний підозрюваний біля супермаркету «АТБ» у Корабельному районі вистрілив у голову 26-річному чоловіку, з яким у нього виник конфлікт. Останній помер на місці.

Зазначається, що у ході обшуку вдома у затриманого вилучили 13 набоїв 9-мм калібру.

За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, минулоріч Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.