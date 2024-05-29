У Миколаєві взяли під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві чоловіка. У нього також вилучили набої.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, 26 травня, близько 23:30, 57-річний підозрюваний біля супермаркету «АТБ» у Корабельному районі вистрілив у голову 26-річному чоловіку, з яким у нього виник конфлікт. Останній помер на місці.
Зазначається, що у ході обшуку вдома у затриманого вилучили 13 набоїв 9-мм калібру.
За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, минулоріч Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.
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У Миколаєві взяли під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві чоловіка. У нього також вилучили набої.
Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, 26 травня, близько 23:30, 57-річний підозрюваний біля супермаркету «АТБ» у Корабельному районі вистрілив у голову 26-річному чоловіку, з яким у нього виник конфлікт. Останній помер на місці.
Зазначається, що у ході обшуку вдома у затриманого вилучили 13 набоїв 9-мм калібру.
За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, минулоріч Ленінський районний суд Миколаєва оштрафував чоловіка, який п’яним тричі вистрілив в іншу людину з револьверу, на 850 гривень.