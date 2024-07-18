Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

На Південноукраїнській атомній електростанції запевнили, що обʼєкти енергокомплексу працюють в штатному режимі.

Про це свідчить відповідь атомників на звернення «НикВести».

Як відомо, з кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та планові ремонти на АЕС. Зокрема вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкта, на Південноукраїнській АЕС заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

«Не маємо можливості надати офіційний коментар щодо інформації, про яку йдеться у Вашому зверненні. Станом на 18.07.2024 об'єкти Південноукраїнського енергокомплексу працюють в штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію об’єктів. Радіаційний та протипожежний стан на промисловому майданчику та на прилеглій території перебувають на рівні природних фонових значень», — йдеться у відповіді ПАЕС.

Хоча сьогодні вдень під час підготовки матеріалу директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму. А сьогодні, 18 липня, згорів силовий трансформатор. Ймовірно, це могло статись через спеку або порушення режимів роботи.

— Це призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів. А далі розвитком ситуації стало відключення ще чи то двох (чи то трьох – точно не знаю, але це зараз вже не так щоб важливо) високовольтних ліній вже в мережі Укренерго. Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку – останні два дня вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики. Сьогодні, як мені повідомили, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор там же на Південноукраїнській і по неперевіреним даним – ще один на Чорнобильській АЕС (я би службове розслідування таки проводив, ще і СБУ залучав би про всяк випадок). Ситуація стала ще складнішою, — написав Олександр Харченко.

Він зокрема висловив нерозуміння того, чому це приховується від населення, а не піддається розголошенню.

— В офіційних зведеннях про все це жодного слова. Тільки інформація про ще один атомний енергоблок, який вийшов з ремонту. І таємниче «енергетичне обладнання», що часом тимчасово зовсім трохи не працює… Цікаво, чому так старанно приховується ця ситуація? Адже фантастична спека плюс постійне перевантаження обладнання плюс постійне включення та виключення мереж (які до цього геть зовсім не призначені) по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Аварій буде все більше і більше – вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). Як мені здається, робити вигляд, що нічого не відбувається – найгірша стратегія. І службові розслідування потрібно проводити. І причини аналізувати, —додав він.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.