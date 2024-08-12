Дим від пожежі видно в центрі Миколаєва. Фото «НикВести»

В понеділок, 12 серпня, в селі Половинки, що біля Миколаєва зайнялася лісосмуга.

Про це «НикВести» повідомила пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк.

Дим від пожежі видно в центрі Миколаєва. Фото «НикВести» Дим від пожежі видно в центрі Миколаєва. Фото «НикВести»

За даними рятувальників, вже вигоріло 5 гектарів хвойної підстилки та дерев. Там працює 4 Державних пожежно-рятувальних загони. Наразі на місце займання направили додатково ще 4 загони рятувальників.

Масштабна пожежа лісосмуги поблизу Миколаєва. Скриншот з відео очевидців Масштабна пожежа лісосмуги поблизу Миколаєва. Скриншот з відео очевидців Масштабна пожежа лісосмуги поблизу Миколаєва. Скриншот з відео очевидців

Нагадаємо, на Миколаївщині 11 серпня та в ніч на 12 серпня вогнеборці 39 разів залучались для ліквідації пожеж. П'ять з них сталися на території приватних будинків, дві — на підприємстві та 32 — в природних екосистемах.