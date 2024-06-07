На перетині проспекту Богоявленського та вулиці Театральної в Миколаєві сталась аварія, в якій постраждала дитина, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області.
Інцидент трапився 6 червня о 12:45. Автомобіль Ford-Fusion, за кермом якого був 47-річний водій, скоїв наїзд на малолітнього пішохода.
Внаслідок автопригоди 11-річний пішохід із тілесними ушкодженнями госпіталізований до медичного закладу.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
— Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 063-621-46-34 або 102, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, 5 червня на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу села Весняне на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.
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На перетині проспекту Богоявленського та вулиці Театральної в Миколаєві сталась аварія, в якій постраждала дитина, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області.
Інцидент трапився 6 червня о 12:45. Автомобіль Ford-Fusion, за кермом якого був 47-річний водій, скоїв наїзд на малолітнього пішохода.
Внаслідок автопригоди 11-річний пішохід із тілесними ушкодженнями госпіталізований до медичного закладу.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
— Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 063-621-46-34 або 102, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, 5 червня на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу села Весняне на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.