На перетині проспекту Богоявленського та вулиці Театральної в Миколаєві сталась аварія, в якій постраждала дитина, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області.

Інцидент трапився 6 червня о 12:45. Автомобіль Ford-Fusion, за кермом якого був 47-річний водій, скоїв наїзд на малолітнього пішохода.

Внаслідок автопригоди 11-річний пішохід із тілесними ушкодженнями госпіталізований до медичного закладу.

Поліція шукає свідків ДТП, в якому травмувалась дитина, фото: ГУНП Миколаївщини Поліція шукає свідків ДТП, в якому травмувалась дитина, фото: ГУНП Миколаївщини

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

— Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 063-621-46-34 або 102, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, 5 червня на автодорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» поблизу села Весняне на Миколаївщині сталась дорожньо-транспортна пригода.