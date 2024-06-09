Пожежа на Миколаївщині / Ілюстративне фото ДСНС

Минулої доби на вулиці Пекаря у селі Сухий Єланець Миколаївського району пожежа в одному з будинків призвела до загибелі господаря.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За словами рятувальників, односельці побачили щільний дим в одному з будинків на вулиці. До приїзду вогнеборців сусідам вдалось винести бездиханне тіло 45-річного господаря на двір. Площа пожежі, яку загасили рятувальники склала 30 квадратних метра.

Також минулої доби горіла кімната площею вісім квадратних метрів у житловому будинку на вулиці Набережній села Калинівка Вознесенського району. Вогнеборців вдалось не допустити поширення вогню на всю оселю.

Причини пожеж наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.