Три пожежі в житловому секторі 7 червня загасили миколаївські вогнеборці
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
За словами надзвичайників, дві пожежі виникли у Миколаєві, одна — у Снігурівці.
Зазначається, що горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, господарча споруда та дровник, а також житловий будинок, який наразі не експлуатується.
Загалом від ДСНС залучалось 20 вогнеборців та пʼять спецавтомобілів.
Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.
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Три пожежі в житловому секторі 7 червня загасили миколаївські вогнеборці
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
За словами надзвичайників, дві пожежі виникли у Миколаєві, одна — у Снігурівці.
Зазначається, що горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, господарча споруда та дровник, а також житловий будинок, який наразі не експлуатується.
Загалом від ДСНС залучалось 20 вогнеборців та пʼять спецавтомобілів.
Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.