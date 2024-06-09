Пожежа у Миколаєві 7 червня / Фото: «НикВести»

Три пожежі в житловому секторі 7 червня загасили миколаївські вогнеборці

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За словами надзвичайників, дві пожежі виникли у Миколаєві, одна — у Снігурівці.

Зазначається, що горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку, господарча споруда та дровник, а також житловий будинок, який наразі не експлуатується.

Загалом від ДСНС залучалось 20 вогнеборців та пʼять спецавтомобілів.

Пожежі у Миколаєві та області 7 червня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа у Миколаєві 7 червня / Фото: «НикВести»

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.