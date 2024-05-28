Головне управління розвідки разом зі слідчими Національної поліції ідентифікували трьох офіцерів 108 десантно-штурмового полку ЗС РФ, які жорстоко катували і вбили жителя Миколаївської області.

Про це йдеться в повідомленні ГУР та Нацполіції.

За їх даними, загарбники у березні 2022 року на території одного із населених пунктів Снігурівського району застрелили 53-річного чоловіка. Перед вбивством чоловік зазнав жорстоких тортур.

Факт убивства і катувань цивільного виявили слідчі Нацполіції України, які натрапили на відповідний аудіозапис перехоплення розмови російських військовослужбовців. Встановивши місце поховання, поліцейські провели ексгумацію трупа та провели судмедекспертизу та порівняльну генетичну молекулярну експертизу.

Ідентифіковані російські військові, скриншот з відео Нацональної поліції

Вбитий росіянами чоловік, перебуваючи в окупації, ретельно нотував кількість, напрямок та дати пересування російської техніки і передавав цю інформацію ЗСУ.

— За це окупанти спочатку його били і катували: звʼязали руки пластиковими хомутами і пиляли напильником зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили. Цю інформацію у ході оглядів місця події, допитів свідків, проведення слідчих експериментів та сотень інших слідчих дій повідомили очевидці злочину. Поліцейські встановили та довели причетність до катування і вбивства мирного мешканця трьох військовослужбовців РФ, а саме — командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарского краю, — повідомляють слідчі.

Торік Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.