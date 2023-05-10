Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.

Ними виявилися командир одного з полків терористичної організації «ДНР» і двоє його підлеглих, повідомили у відомстві.

Ще до початку великої війни вони добровільно вступили до лав армії РФ. Зокрема, увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, де з 24 лютого брали участь у бойових діях на південному фронті.

Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили «військовим комендантом» в одному із селищ Баштанського району.

За його наказом окупанти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Задокументовано, що вони незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ.

Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. Там людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі.

Таким чином окупанти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони.

Слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями: частина 1 статті 111 (державна зрада); частина 7 статті 111-1 (колабораційна діяльність), а також частина 2 статті 28 та частина 1 сттатті 438 (порушенні законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, працівники Служби безпеки встановили особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.