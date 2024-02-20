Протест польських фермерів на ПП «Медика-Шегині» 20 лютого. Фото «Суспільного».

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє «Суспільне».

Протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». На місце події приїхала поліція. Після чого польські фермери розблокували залізницю.

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», — розповів співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя «через емоції».

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано», — додає Роман Кондрув.

Протест польських фермерів на ПП «Медика-Шегині» 20 лютого. Фото «Суспільного».

Протест польських фермерів на ПП «Медика-Шегині» 20 лютого. Фото «Суспільного».

Протест польських фермерів на ПП «Медика-Шегині» 20 лютого. Фото «Суспільного».

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.