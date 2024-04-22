Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС.

Протягом неділі, 21 квітня, рятувальники Миколаївщини двічі залучались до ліквідації пожеж, які виникли в області.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Так, на території приватного будинку у Миколаєві загорілась господарча будівля. Пожежники відділення п’ятої державної пожежно-рятувальної частини врятували споруду від повного знищення та не допустити перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Фахівці припускають, що вона виникла через коротке замикання електромережі.

Друга пожежа виникла у селі Кам'яний міст, Первомайського району. Цього разу на території приватного домоволодіння виникло займання сіна в тюках. Вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Загалом, протягом доби на ліквідацію пожеж від ДСНС залучались 10 вогнеборців, 3 спецавтомобіля.

Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС.

Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС.

Ліквідація пожеж. Фото: ДСНС.

Нагадаємо як через пожежу на Миколаївщині госпіталізували 12-річного хлопця.