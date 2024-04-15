Пожежа у житлового будинку у центрі Миколаєва. Архівне фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

В селі Степівка Кам'яномостівської територіальної громади, що на Миколаївщині 12-річний хлопець отримав опіки через необережне поводження з вогнем.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що юнак на приватному подвір'ї підпалив пляшку з рідиною, схожою на бензин. Через спалах на ньому загорівся одяг та він отримав опіки 1-2 ступенів.

Так, постраждалого з опіками госпіталізували до лікарні.

За інформацією ДСНС, на Миколаївщині з початку року зареєстровано 5 пожеж, які виникли через дитячі пустощі.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді. Рятувальники провели евакуацію близько 40 людей.