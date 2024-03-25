П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П’ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків, зброї та боєприпасів як у регіоні, так і у відправці товару по Україні за допомогою пошти. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

За даними поліції Миколаївської області, щомісячний прибуток угруповання складав більше пів мільйона гривень.

Як повідомили правоохоронці, 41-річний мешканець Первомайського району організував незаконний бізнес, залучивши ще чотирьох знайомих віком від 28 до 35 років. Разом чоловіки налагодили схему продажу наркотиків, зброї і вибухівки по усій території країни.

Зазначається, що організатор отримував озброєння і партії наркотиків, які фасував, та у подальшому передавав членам угруповання для збуту.

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що під час проведення обшуків, у тому числі і за місцями мешкання підозрюваних та у їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили понад 4,2 кілограми готового до вживання канабісу, 50 грамів амфетаміну, 120 грамів Альфа PVP, колби та пластикові ємності з невстановленими речовинами, 44 гранати Ф-1 та одну гранату РДГ 5 із запалами, 48 запалів до ручних гранат (УЗРГМ), 265 набоїв різного калібру, ручні протитанкові гранатомети, рушниці, пістолети різних марок та штик ножі, мобільні телефони, сім-картки, планшети, банківські картки, флеш-накопичувачі, понад 270 тисяч гривень, майже 4 тисячі доларів, понад 3,6 тисяч євро та більше 700 крон, пакувальний матеріал, вакуматор, вакумні пакети, накладні та чеки відправок, чорнові записи та інші речові докази діяльності угруповання.

Організатора та двох його спільників затримали та повідомили про підозру за:

Частиною 2 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

Частиною 2 статті 28, частини 1 статті 263 КК України (зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав організатору угрупування та трьом його посібникам — тримання під вартою терміном на два місяці, двом з них суд визначив заставу у розмірі 242 тисячі 240 гривень кожному. Відносно п’ятого чоловіка, суд відправив його під домашній арешт на той самий строк.

Після проведення усіх необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо надання додаткових кваліфікацій діям кожного з учасників угруповання та перекваліфікації даного злочину на більш тяжкий.

Розслідування триває, наразі правоохоронці встановлюють канали надходження до організатора «товару».

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

П'ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків та озброєння / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, правоохоронці затримали 21-річного мешканця Одеси, який прибув до Миколаєва, щоб забрати партію наркотиків на півмільйона гривень для подальшого продажу на території сусідньої області.