Затримано 21-річного мешканця Одеси, який прибув до Миколаєва, щоб забрати партію наркотиків для подальшого продажу на території сусідньої області.

Про це повідомили пресслужби поліції та прокуратури Миколаївської області.

Під час обшуку молодика, правоохоронці знайшли у нього 51 грам кокаїну, 300 грамів альфа PVP та 164 грами амфетаміну. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад півмільйона гривень.

Затриманий одесит, який приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Одесит приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Одесит приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

З його слів, він виконував функції майстра-закладника від інтернет-крамниці, створеної в одному з месенджер-каналах, та збував наркотичні засоби на території Одеської області.

Наразі встановлюються шляхи надходження до нього наркотиків. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 900 тисяч гривень. Майстру-закладнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одесит приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Одесит приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Одесит приїхав до Миколаєва за партією наркотиків. Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці викрили злочинну групу наркозбувачів, організатор якої був у в'язниці.