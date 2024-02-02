У Миколаєві правоохоронці викрили злочинну групу наркозбувачів, організатор якої був у в'язниці.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

Правопорушники, які збували наркотики до колонію. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними слідчих, головним організатором наркотрафіку є мешканець Миколаєва, який перебуває в установі виконання покарань. Зокрема, до незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох миколаївців, де кожен учасник мав свою зону відповідальності та «обслуговування».



Зазначається, що двоє чоловіків, 38-ми та 45-ти років, упаковували та доставляли поштовим сервісом на територію закладу виконання покарань заборонені посилки. Надалі згортки з наркотичною речовиною отримував один з ув'язнених для подальшого збуту серед інших ув'язнених.



Також в одного зі зловмисників виявили та вилучили гранати РГД-5, Ф-1 та підривники до них.



За скоєний злочин правопорушникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.

Раніше у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У грудні минулого року, жителя Южноукраїнська було засуджено на 6 років в’язниці за збут наркотиків. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси.