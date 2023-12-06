Жителя Южноукраїнська засуджено на 6 років в’язниці за збут наркотиків. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що 16 березня цього року 23-річний зловмисник приїхав із Южноукраїнська до Первомайська, щоб зробити «закладки» наркотиків. Під час обшуку у нього знайшли 17 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, вилучено пістолет та набої.

Суд визнав чоловіка винним та призначив позбавлення волі строком 6 років 6 місяців з конфіскацією майна. Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (стаття 532 КПК України).

Раніше повідомлялося, що мешканця Вознесенська Миколаївської області підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Допоки триває слідство, затриманого тримають під вартою.