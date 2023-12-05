Мешканця Вознесенська Миколаївської області підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Допоки триває слідство, затриманого тримають під вартою.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

У відомстві зазначили, що 25-річний чоловік продавав небезпечний психотроп «Альфа-PVP» серед знайомих та отримував 750 гривень за згорток. Під час обшуку його помешкання виявили місцевих жителів, яким чоловік надав власне житло для вживання наркотиків.

У підозрюваного вилучили пакет із кристалічною речовиною білого кольору, розфасовані паперові згортки з канабісом, ваги, саморобний пристрій для вживання наркотиків та мобільні телефони.

Йому повідомили про підозру у «незаконному виробництві, зберіганні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також за організацію пристанища слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає до пʼяти років увʼязнення.

Наразі, правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків та причетних до діяльності. Слідство триває.

Раніше також повідомлялось, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.