Мешканку міста Южноукраїнськ Миколаївської області заарештували за підозру у збуті наркотичних засобів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 39-річна мешканка міста Южноукраїнськ підозрюється у придбанні та зберіганні наркотичного засобу метадону з метою збуту, обіг якого обмежено (ч. 2 ст. 307 КК України).

Підозрювана, яка вже була раніше судимою за збут наркотиків, упродовж трьох місяців продавала таблетований метадон у Вознесенському районі, в тому числі у Южноукраїнську.

Повідомляється, що Южноукраїнський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також суд визнав розмір застави - понад 200 тисяч гривень.

Підозрюваній загрожує від 6 до 10 років ув'

Нагадаємо, раніше у Миколаєві висунули підозру офіцеру поліції у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.