Вимірювання радіайційного фону, фото з відкритих джерел

Радіаційний фон на території всієї Миколаївської області станом на 12 травня перебуває у межах норми та не перевищує граничний допустимий показник — 25 мікрорентгенів на годину.

Про це повідомляє Миколаївський обласний гідрометцентр.

За даними гідрометцентру, показники радіаційного фону вимірюються у трьох районних центрах та в місті Миколаєві та в Очакові.

У Миколаєві радіаційний фон перебуває на позначці у 11 мікрорентгенів на годину, у Первомайську — 13 мікрорентгена на годину, в Очакові — 13 мікрорентгена на годину, у Баштанці — 11 мікрорентгенів на годину, у Вознесенську — 11 мікрорентгена на годину.

Нагадаємо, на Миколаївщині сьогодні, 12 травня, очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.