Якою буде погода на Миколаївщині сьогодні, фото з відкритих джерел

На Миколаївщині сьогодні, 12 травня, очікується мінлива хмарність, переважно без опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують вдень температуру повітря від +15 до +20 градусів.

«Вночі температура становила від +5 до +10 градусів. Вітер північний, 6 – 11 м/с», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, з початку квітня у більшості областей України стовпчики термометрів піднялися до аномально високих міток, встановивши нові температурні рекорди. За даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла. Загалом фахівці фіксували перевищення показників від 1 до 6 градусів. Потепління на початку квітня відчули і миколаївці — люди охоче зняли куртки, а дехто навіть встиг відкрити пляжний сезон.

Тому чи виявиться травень спокійнішим у метеорологічних показниках, яким буде літо цього року і чи принесуть вітри в черговий пил із Сахари, читайте у матеріалі «НикВести».