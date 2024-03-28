Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Внаслідок російської ракетної атаки у середу, 27 березня у Миколаєві постраждали 12 людей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

«Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків», — йдеться у повідомленні.

Також вчора об 11:00, внаслідок ворожого удару БпЛА типу «Ланцет» в селі Лупареве Галицинівської громади було пошкоджено господарчу споруду в приватному житловому секторі. Постраждалих немає.

Крім того, о 12:45 та 12:54 цього ж дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.