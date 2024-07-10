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Внаслідок російської ракетної атаки Вознесенська вдень 10 липня загинув чоловік, є травмовані.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що серед поранених мер Вознесенська Євген Величко.

«Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську», – написав Віталій Кім.

Зазначимо, що в момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.

Нагадаємо, як у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».