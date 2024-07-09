Миколаївський пожежник під час ліквідації вогню в області, фото: ДСНС Миколаївщини

Під час російської ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, ударів зазнала Миколаївська область.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зокрема вранці о 10:10 зазнав ракетної атаки Первомайський район. ППО знищила чотири крилаті ракети, уламки яких впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів та спричинили декілька займань сухої трави, які погасили вогнеборці.

Вже вдень під атакою був Вознесенський район балістична ракета вдарила по фермерському господарству, де виникла пожежа трави, яка згодом перекинулась на житлові будинки. Серед постраждалих – 45-річна жінка та 5-річна дитина. Наразі їх стан стабільний, середньої тяжкості.

Ударів FPV-дронами о 15:00 зазнав Миколаївський район. Артобстріли там фіксувались о 23:18, а також зранку, 9 липня, о 04:05.

Розвідувальний БпЛА росіян збили і у Баштанському районі о 16:20. Післця цього уламки збитого дрону спричинили пожежу, яку також ліквідували ДСНС.

Обстріл Миколаївщини 8 липня

Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.

Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.

Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.