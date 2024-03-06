Кадри з пресконференції грецького премʼєра та президента України в Одесі. Фото: Думська

Вранці 6 березня російська армія атакувала Одесу. Це відбулося під час візиту до міста президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Внаслідок удару є загиблі та поранені, повідомило «Суспільне».

— Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені, — сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що російській армії все одно куди бити: по військовим чи цивільним.

— Це військові, цивільні, міжнародні гості — цим людям все одно. Вони або з глузду з’їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все, це система протиповітряної оборони, — сказав президент.

Кадри з пресконференції грецького премʼєра та президента України в Одесі. Фото: Думська Кадри з пресконференції грецького премʼєра та президента України в Одесі. Фото: Думська

У момент атаки глава держави був з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

Грецьке видання Protothema стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського. Вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів він місцеперебування грецької делегації.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.