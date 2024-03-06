Росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині, фото з відкритих джерел

Російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 5 березня, о 10:23 та 18:29 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади.

Також учора, 5 березня, о 20:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.