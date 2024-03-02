Увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки. В ОВА зазначають, що ніхто серед місцевих не постраждав.
Крім того, вчора о 21:33 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.
До цього о 16:28 артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії по акваторії Очаківської громади.
Серед цивільних постраждалих немає.
Нагадаємо, через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області зруйновано або знищено 70% будівель.
Дивіться також фоторепортаж «НикВести» з напівзруйнованого Котляревого.
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Увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки. В ОВА зазначають, що ніхто серед місцевих не постраждав.
Крім того, вчора о 21:33 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.
До цього о 16:28 артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії по акваторії Очаківської громади.
Серед цивільних постраждалих немає.
Нагадаємо, через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області зруйновано або знищено 70% будівель.
Дивіться також фоторепортаж «НикВести» з напівзруйнованого Котляревого.