Село Котляреве станом на січень 2023 року, архівне фото «НикВести»

Увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки. В ОВА зазначають, що ніхто серед місцевих не постраждав.

Крім того, вчора о 21:33 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.

До цього о 16:28 артилерійські обстріли фіксувалися по береговій лінії по акваторії Очаківської громади.

Серед цивільних постраждалих немає.

Нагадаємо, через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області зруйновано або знищено 70% будівель.

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