  • середа

    15 січня, 2025

  • -0.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська влучили на Львівщині у об'єкти критичної інфраструктури

Фото ДСНС для ілюстраціїФото ДСНС для ілюстрації

Зранку 15 січня у Львівській області росіяни завдали удару по двох об'єктах критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями», — повідомив він.

Максим Козицький додав, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії нині не запроваджують.

Начальник ОВА зазначив, що під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію області залетів ворожий ударний безпілотник, який вдалося знищити силам ППО. Обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, що минулої доби, 14 січня, російська армія обстріляла одну громаду Миколаївської області.

Останні новини про: Обстріли

Над Херсонщиною за тиждень збили 65% російських безпілотників, — Прокудін
Росіяни атакували з безпілотника автомобіль на Херсонщині: двоє людей постраждало
На Херсонщині внаслідок атаки російського дрону постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Обстріли

На Херсонщині внаслідок атаки російського дрону постраждав чоловік
Росіяни атакували з безпілотника автомобіль на Херсонщині: двоє людей постраждало
Над Херсонщиною за тиждень збили 65% російських безпілотників, — Прокудін

На Миколаївщині шукають донора, який побудує нову школу на місці зруйнованої у Червоній Долині

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Росіяни атакували FPV-дроном громаду на Миколаївщині

На обрізку дерев у Вознесенську цьогоріч влада планує витратити пів мільйона гривень