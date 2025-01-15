Російські війська влучили на Львівщині у об'єкти критичної інфраструктури
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- Альона Коханчук
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10:25, 15 січня, 2025
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Зранку 15 січня у Львівській області росіяни завдали удару по двох об'єктах критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
«Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями», — повідомив він.
Максим Козицький додав, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії нині не запроваджують.
Начальник ОВА зазначив, що під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію області залетів ворожий ударний безпілотник, який вдалося знищити силам ППО. Обійшлося без жертв, постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, що минулої доби, 14 січня, російська армія обстріляла одну громаду Миколаївської області.
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