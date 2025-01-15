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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранений чоловік

Херсонська область, фото: i-visti.comХерсонська область, фото: i-visti.com

Сьогодні вдень російська армія обстріляла з артилерії Львове, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації. 

«Сьогодні вдень російська армія обстріляла з артилерії Львове. Внаслідок удару постраждав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги.Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги», – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 14 січня, завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого поранення дістали семеро людей. Росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, один багатоповерховий і 12 приватних будинків. Також понівечили газогін, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

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