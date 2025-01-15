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За добу росіяни обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: семеро поранених

Херсонська область, фото: i-visti.comХерсонська область, фото: i-visti.com

Російські війська минулої доби, 14 січня, завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого поранення дістали семеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, один багатоповерховий і 12 приватних будинків. Також понівечили газогін, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що також 14 січня російська армія FPV-дроном обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини. Обійшлось без постраждалих.

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