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На Херсонщині внаслідок атаки російського дрону постраждав чоловік

Сьогодні, 13 січня, у Станіславі, що на Херсонщині, внаслідок російської атаки з дрону постраждав чоловік.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, постраждалого доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

«У Станіславі під удар російського дрона потрапив місцевий житель. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА поранення дістав чоловік 1991 року народження. Його шпиталізували для надання меддопомоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 13 січня російські війська атакували селище Розлив Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждало.

 

 

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