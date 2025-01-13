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Росіяни атакували з безпілотника автомобіль на Херсонщині: двоє людей постраждало

Росіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині. Фото: Getty ImagesРосіяни атакували з дрона автомобіль на Херсонщині. Фото: Getty Images

Ввечері 13 січня російські війська атакували селище Розлив Херсонської області. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждало.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що росіяни скинули вибухівку на цивільний автомобіль, внаслідок чого двоє людей отримали мінно-вибухові травми та контузії. 

«У 61-річної жінки уламкове поранення обличчя, а 63-річний чоловік отримав поранення ноги. Нині медики надають потерпілим всю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через обстріли на Херсонщині, 12 січня, поранені 10 людей. Росіяни били по 36 населених пунктах області.

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