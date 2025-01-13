За добу росіяни обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: поранені 10 людей

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Через обстріли на Херсонщині минулої доби, 12 січня, поранені 10 людей. Росіяни били по 36 населених пунктах області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові спрямували удари по критичній та соціальній інфраструктурі правобережжя. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 10 приватних будинків та автомобіль.

Також нагадаємо, що у Вознесенську Миколаївської області через падіння уламків одного зі збитих «Шахедів» вночі 13 січня пошкоджено дах та вікна двох, й вікна трьох приватних будинків.