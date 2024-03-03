Наслідки щоденних обстрілів Очакова. Фото: «НикВести»

Російська армія атакувала Миколаївську область 5 разів вдень 2 та вночі 3 березня.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Під обстрілами опинилося дві громади — Очаківська та Куцурубська.

Учора, 2 березня, о 08:58 та сьогодні вночі, 3 березня, о 00:03 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також росіяни 2 березня, о 12:15 та о 16:45 ворог спрямували FPV-дрони по акваторії та території громади.

«Сьогодні вночі, о 00:03 під ворожим артилерійським обстрілом були й населені пункти і берегова лінія Куцурубської громади. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве у Шевченківській громаді на Миколаївщині. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства.