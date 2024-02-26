Ворожий обстріл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 25 лютого, о 10:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 25 лютого, о 16:01 ворог здійснив мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, увечері, 25 лютого, о 17:30 ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Степівської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого російські війська вночі випустили по Миколаївщині два безпілотники типу Shahed 131/136 та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотники типу Shahed-131/136 у Баштанському районі.