Наслідки атаки РФ по Очакову, архівне фото: «НикВести»

Російські війська вночі випустила по Миколаївщині два безпілотники типу «Shahed 131/136» та керовану авіаційну ракету Х-59, які були уражені засобами ППО.

Про це проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окрім цього, вдень 23 лютого РФ з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

«Учора, 23 лютого, о 08:41, 09:35, 10:04, 13:32 та сьогодні вночі, 24 лютого, о 01:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 23 лютого, о 10:01 та 15:56 під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.