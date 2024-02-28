У Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.
Про це свідчить повідомлення пресслужби бригади.
Військові зазначили, що напередодні сили армії РФ атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.
«За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат», — йдеться у заяві.
За словами Третьої штурмової, близько 100 окупантів вбиті та поранені.
«Завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми. Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», – повідомили у бригаді.
Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.
Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.
16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.
17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.
Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.
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У Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.
Про це свідчить повідомлення пресслужби бригади.
Військові зазначили, що напередодні сили армії РФ атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.
«За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат», — йдеться у заяві.
За словами Третьої штурмової, близько 100 окупантів вбиті та поранені.
«Завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми. Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», – повідомили у бригаді.
Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.
Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.
16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.
17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.
Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.