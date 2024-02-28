Красногорівка на карті DeepState станом на 27 лютого, скриншот

У Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

Про це свідчить повідомлення пресслужби бригади.

Військові зазначили, що напередодні сили армії РФ атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.

«За короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат», — йдеться у заяві.

За словами Третьої штурмової, близько 100 окупантів вбиті та поранені.

«Завдали противнику невідворотних втрат – близько 100 окупантів «200-ми» та «300-ми. Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках», – повідомили у бригаді.

Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.

Нагадаємо, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.