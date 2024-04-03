Будинок культури в с.Одрадівка, в підвалі якого окупанти облаштували катівню / Фото: Wikimapia

Росіяни облаштували катівню для викрадених людей у будинку культури села Одрадівка Генічеського району на Херсонщині.

Про катівню розповів житель Херсонської області, який не захотів називати своє ім’я, повідомив Центр журналістських розслідувань.

Видання заявляє, там росіяни утримують незаконно затриманих людей, зокрема звезених із Каховського району.

«Росіяни облаштували катівню для затриманих у підвалі будинку культури в Одрадівці. Його площа дуже велика і є достатньо кімнат, де хлопців тримають по одному. Деяких із них дуже сильно катують і примушують до співпраці», — розповів місцевий.

Видання отримало дані, що у катівні зараз утримують Олексія Грінька, викраденого 22 березня цього року в селищі Любимівка Каховського району, та Олександра Герчаковського, викраденого 14 березня в Каховці. Там же знаходяться Денис Шум, Іван і Антон Штепи, викрадені в селищі Горностаївка ще в листопаді 2023 року.

Також у підвалі будинку культури утримують ще одного чоловіка, його прізвище наразі неможливо встановити.

«Знаю, що в нашому будинку культури в Одрадівці є підвал, до якого російські військові звозять «неблагонадійних» людей. Їх там катують. Росіяни вже не раз погрожували відправити туди на підвал інших людей, якщо їм щось не сподобається», — розповіли місцеві жителі.

Нагадаємо, станом на січень 2024 року зафіксовали 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.