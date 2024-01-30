Катівня у Херсоні, ілюстративне фото

Станом на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області.

Про це повідомила менеджерка правозахисної асоціації Freerights Анастасія Малинка на презентації реєстру в «Медіацентрі Україна — Укрінформ».

Скоєні росіянами воєнні злочини увійшли до архіву «Чорний реєстр випадків страт, катувань і жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях України», додала вона.

«Всього зібрано 432 випадки катувань на тимчасово окупованих територіях, серед яких 128 — у Херсонській області, 119 — у Київській, 76 — у Харківській, 34 — в Запорізькій, 28 — в Чернігівській, 15 — в Сумській, 12 — в Миколаївській, 10 — в Донецькій, 6 — в Луганській і 4 — в Автономній республіці Крим», — повідомила Анастасія Малинка.

Вона повідомила, що факти катувань були зібрані у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року, тобто за півтора року війни. Головна мета архіву — створити книгу пам’яті, що збереже інформацію про масштаб злодіянь проти цивільного населення на окупованих територіях, і яка може бути використана у міжнародних судах.

Наразі збір фактів продовжується, зауважила вона і звернулась з проханням повідомляти організацію про такі злочини загарбників.

Нагадаємо, у Миколаївській області судитимуть двох російських військових, які під час окупації Шевченківської громади знущалися та катували місцевих жителів.

Водночас на Миколаївщині заочно судитимуть командира та двох військовослужбовців «ДНР», які катували мирних жителів на окупованих територіях області.